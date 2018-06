. Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato oggi la nomina del successore ad interim di Sergio Pollicita, facendo ricadere la scelta sulla sua vice almeno per qualche mese. Il totonomi per riempire la casella rimasta vacante era già partito, ma il sindaco ha preferito puntare sulla continuità e scegliere quella che era fino a oggi il vice Capo di Gabinetto.in una macchina comunale priva di un direttore generale e in cui il Capo di Gabinetto ha quindi svolto un ruolo di coordinamento sugli uffici. Una vacatio resa ancor più grave per l’imminente sostituzione del Segretario generale, nel frattempo nominato sempre da Orlando all’ex Provincia. E così il Professore ha scelto Licia Romano che sarà titolare della posizione almeno fino al prossimo 31 ottobre, mentre spetterà alle Risorse umane occuparsi di innovazione, organizzazione, programmazione e controllo. Il tutto in attesa anche di capire come finirà la vicenda giudiziaria di Pollicita.