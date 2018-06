Segue il pranzo con Pane di grani antichi con olio extravergine di oliva, acciughe e formaggio, Zuppa di grano Perciasacchi, tenerumi, tuma e astratto di pomodoro siccagno, Macco di Fave con Finocchietto selvatico e crostini di pane, Pasta Feudo Mondello con astratto di pomodoro siccagno, mollica atturrata e olio extravergine di oliva, Pasta Feudo Mondello con salsa di pomodoro e ricotta salata, Carni bianche a forno, Frittate di uova e verdure, Patate agli aromi a forno, Frutta, Dolce e Calice di Vino

L’incontro è organizzato in collaborazione con il PASTIFICIO FEUDO MONDELLO

Nel pomeriggio Vincenzo Agosta, titolare dell’azienda spiega come la macinazione a pietra, la trafilatura al bronzo e la lenta essiccazione a bassa temperatura mantengono il colore dorato e il sapore unico del grano duro siciliano.

Visita e pranzo a Ruralia: 25 euro. Riduzioni: gratis 0-4 anni, 50% 5-12 anni.

É richiesta prenotazione al numero: 3343517518

Nel cuore della Sicilia, domenica 10 giugno 2018, una giornata dedicata alla cultura agricola e alimentare, nella fattoria didattica Ruralia, ad Alia, in provincia di Palermo, ai piedi delle Grotte della Gurfa.RURALIA affianca all’attività produttiva tradizionale quelle culturali, didattiche, ricreative e divulgative per far ri-scoprire ai suoi ospiti il contatto con la natura e gli animali, il profumo e il gusto fresco e genuino dei prodotti tipici legati alla cultura contadina, uno stile di vita salutare e in armonia con la natura e il rispetto dell’ambiente.La fattoria è un grande e accogliente “laboratorio all’aperto” che sarà possibile visitare a partire dalle 11 con la possibilità di fare un giro a cavallo.A seguire il LABORATORIO ARTE BIANCA DEI GRANI ANTICHI (Perciasacchi, Nero delle Madonie, Maiorca): dal chicco al pane attraverso il mulino didattico, l’impasto e il forno a legna e il LABORATORIO DEL LATTE E TRASFORMAZIONE IN FORMAGGI E RICOTTA. Ovviamente con degustazione.