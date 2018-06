PALERMO - "Il governo regionale trovi una soluzione immediata per scongiurare che i lavoratori Pip ed Asu rimangano già da questo mese senza stipendio a causa del mancato rinnovo della convenzione tra Regione e Inps. Per questo personale che presta servizio nei Dipartimenti, nelle Aziende sanitarie, nei Comuni, nei Poli museali e in diversi uffici regionali serve una presa di coscienza da parte del governo Musumeci che includa anche la possibilità di internalizzare il servizio di pagamento delle spettanze di questi lavoratori. Migliaia di famiglie siciliane rischiano di non avere la certezza del reddito proprio per le controversie registrate in questi mesi. Si ponga fine a questa situazione che rischia di diventare dramma per migliaia di siciliani". Lo afferma Edy Tamajo, deputato regionale di Sicilia Futura.