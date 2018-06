Avvenimenti previsti per oggi, giovedì 7 giugno, in Sicilia.1) RAGUSA - Auditorium della Camera di Commercio, ore 09:00 Conferenza dal titolo "Oltre il biologico, oltre l'olio extravergine", promossa nell'ambito del progetto "Aristoil"- P.O. Interreg Med 2014-2020, organizzato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dalla "Svimed" (Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo sostenibile).2) PALERMO - Mondello, Hotel Addaura, ore 09:30 Lavori del 7/mo Congresso nazionale Anaao Assomed Sicilia "La Sanità pubblica nel Dna".3) PALERMO - Circolo unificato piazza Sant'Oliva, ore 09:30 Inizia il convegno internazionale sulla gestione dello scompenso cardiaco, l'epidemiologia attuale e le sfide. Vi partecipano 150 specialisti. Il progetto scientifico è curato da Ismett e Rimed. Fino a sabato.4) AGRIGENTO - ore 10:00 Conferenza stampa di presentazione del convegno "Ars Notaria, scienza e prassi alla luce delle recenti attività normative".5) MESSINA - Piazza Cairoli, ore 10:00 Conferenza stampa dell'on. Cateno de Luca e dell'assessore designato alle infrastrutture e trasporti Salvatore Mondello sul nuovo progetto del tram. Presentazione dei possibili co- finanziatori dell'opera della società Skyway - Invest Group. Al via anche gli ultimi appuntamenti e comizi della campagna elettorale.6) PALERMO - Hotel Palace di Mondello, ore 10:30 Conferenza stampa della società Mondello Italo Belga per l'apertura del giardino del Palace e l'inaugurazione del ristorante "Argonauti".7) PALERMO - Villa Magnisi, via Rosario da Partanna 22, ore 10:30 Firma del protocollo d'intesa tra l'Omceo e l'associazione no profit Fiori d'Acciaio, contro le violenze subite da tutti i professionisti durante l'esercizio del loro lavoro e ad attività a sostegno delle pari opportunità tra uomini e donne.8) ORTIGIA SIRACUSA - Teatro comunale, ore 13:00 Si apre il XXX Congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, dal titolo "Bambini di ieri, oggi e domani...La nostra care, il nostro cuore", in programma fino al 10 giugno. Ai lavori è stato invitato il ministro della salute Giulia Grillo.9) PALERMO - Villa Niscemi, ore 16:00 Conferenza stampa e cerimonia di premiazione della terza edizione del "Cultural Heritage Rescue Prize", alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Nello Musumeci, del sindaco Leoluca Orlando e del presidente dell'associazione "Incontro di civiltà e priorità cultura" Francesco Rutelli.10) MESSINA - Chiesa Santa Maria Alemanna, ore 16:15 L'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, partecipa a un incontro a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra, Antonio Saitta.11) PALERMO - Orto Botanico, ore 18:00 Inaugurazione del festival "Una Marina di libri" con una tavola rotonda sul thriller con il giornalista e scrittore francese Marc Fernandez e il corrispondente di Le Monde da Stoccolma, documentarista e romanziere Olivier Truc.12) PALERMO - via Maqueda, dai Quattro Canti fino all'Arco di Cutò, ore 18:00 Inaugurazione del festival della birra artigianale "Beer Bubbles". Alle 21 presentazione della prima "Guida delle birre artigianali di Sicilia", curata da Maurizio Artusi e Lidia Caracausi.13) CATANIA - Porto, Vecchia dogana, ore 18:00 L'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni partecipa ad una manifestazione elettorale a sostegno della candidatura a primo cittadino del sindaco uscente Enzo Bianco. Vi prendono parte anche i sindaci Antonio Decaro, Luigi de Magistris, Dario Nardella, Leoluca Orlando e Giuseppe Sala.14) PALERMO - Auditorium Rai, viale Strasburgo, ore 18:00 Concerto del pianista Valerij Voskobojnikov.15) CATANIA - Piazza Palestro, ore 19:00 'Melior de cinere surgo', Porta Garibaldi in festa. Partecipano il sindaco Enzo Bianco, la direttrice del polo regionale Siti culturali, Maria Costanza Lentini, il presidente dell'associazione culturale 'Acquedotte', Giovanni Romeo e l'archeologa Simona Barberi. Modera la giornalista Lorena Dolci. Seguono momenti di musica e spettacolo.16) RAGUSA - piazza San Giovanni, ore 21:00 Comizio dell'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a sostegno della candidatura a sindaco di Peppe Calabrese.17) CATANIA - Corte del Castello Ursino, ore 21:00 Prima nazionale de 'L'ombra di Euridice', secondo dei cinque appuntamenti di 'Altrove', la rassegna itinerante di nuova drammaturgia promossa dal Teatro Stabile di Catania nei luoghi storici della città. Il testo è di Mario Giorgio La Rosa, la regia di Angelo D'Agosta. Fino al 10 giugno. (ANSA).