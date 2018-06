11) PALERMO - Chiesa Valdese, via dello Spezio 43, ore 17:00 Prima Assemblea pubblica del gruppo "Elettori per il Pd".

12) PALERMO - Via Maqueda, ore 17:30 Festival della birra artigianale "Beer Bubbles". 13) PALERMO - Sala Damiani Almeyda, via Maqueda 157, ore 17:30 In scena "Quattro giorni all'ultima luna" a cura di Francesca Mercadante.

14) PALERMO - Libreria Zacco, corso V. Emanuele 423, ore 18:30 Presentazione del libro di Mario Nanni "Il curioso giornalista", Media & Books Edizioni.

(ANSA).

PALERMO - Avvenimenti previsti per venerdì 8 giugno in Sicilia:1) PALERMO - Mercure Hotel, via Mariano Stabile 112, ore 09:00 Corso di Alta formazione per "Gestori della Crisi da Sovraindebitamento del consumatore e dell'impresa" organizzato dall'Ateneo e da Isv Group, Polo tecnologico universitario Iul per l'Area Metropolitana dello Stretto, con sede a Reggio Calabria. Conclusione sabato 9.2) CATANIA - Istituto Vaccarini, aula magna, ore 09:00 Giornata di chiusura del progetto "Scuola aperta alle pari opportunità". Introduce e modera Pina Arena, coordinatrice dell'iniziativa.3) PALERMO - Teatro Massimo, ore 09:30 Nell'ambito della terza edizione del premio internazionale "Cultural Heritage Rescue Prize", si terrà la conferenza internazionale, animata da sedici ospiti, sulla "Diplomazia culturale per il Mediterraneo, l'Europa e il Medio Oriente del XXI Secolo". Verrà presentato il progetto vincitore del Premio 2018. 4) PALERMO - Orto Botanico, ore 09:30 Nell'ambito del Festival "Una Marina di libri" si terrà un Aterlier di scrittura con Gilles del Pappas, fotografo, pittore e romanziere. Seguirà una tavola rotonda con Laurent Binet, Dominique Sylvain: "La città nel noir".5) PALERMO - Intesa Sanpaolo, via Giacomo Cusmano 56, ore 09:30 Road show, avviato da Intesa Sanpaolo, per presentare le opportunità dell'iniziativa "Resto al Sud". Saranno presenti il sindaco Leoluca Orlando, il rettore Fabrizio Micari e il presidente dell'Ordine dei commercialisti Fabrizio Escheri.6) PALERMO - Dipartimento Saaf dell'Università, ore 10:00 Convegno su "Il Tartufo in Sicilia Attualità e prospettive".7) PALERMO - Porto, nave scuola Amerigo Vespucci, ore 10:00 La nave farà sosta a Palermo per rendere omaggio alla città "Capitale italiana della cultura 2018". Il comandante Roberto Recchia terrà una conferenza stampa.8) PALERMO - Nuovo Pronto soccorso ospedale Civico, ore 10:30 Visita pastorale del vescovo di Palermo Corrado Lorefice9) SIRACUSA - Solarium Nettuno di Ortigia, ore 12:30 Maurizio Martina partecipa a un'iniziativa elettorale a sostegno del candidato sindaco Fabio Moschella. Alle 17.00 sarà a Messina, in piazza Cairoli, con il candidato sindaco Antonio Saitta. Alle 19.00 a Catania, in via Metastasio 47, con il candidato sindaco Enzo Bianco.10) CATANIA - Hotel Parco degli Aragonesi, ore 15:00 'Cybersecurity' sarà il tema dell'assemblea annuale pubblica di Federmanager Sicilia orientale. Partecipano il presidente Nazionale Federmanager, Stefano Cuzzilla, il direttore generale, Mario Cardoni e il dirigente della Polizia Postale 'Sicilia Orientale', vice questore Marcello La Bella.