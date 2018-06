È morto alla vigilia delle elezioni un candidato sindaco dei comuni unificati di Laterina e Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo. Giovanni Lari, 55 anni, ex assessore della giunta di Laterina prima dell'unificazione con Pergine e candidato della Sinistra si è spento nella notte dopo una lunga malattia. Addolorati gli altri due candidati a sindaco, Stefano Bellezza e Simona Neri (ex sindaco di Pergine Valdarno) che hanno sospeso immediatamente la campagna elettorale.In base a un decreto legislativo del 2000, il voto è stato rinviato al 29 luglio, con un provvedimento della prefettura di Arezzo, per evitare distorsioni nella competizione elettorale. Entro la nuova data per il voto, c'è la possibilità di nuove liste e modifiche a quelle esistenti.