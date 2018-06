E’ stata un’altra giornata di passione a Sala delle Lapidi, dove sembrava che oggi fosse il giorno giusto per approvare il documento finanziario che da una settimana tiene banco al consiglio comunale di Palermo. Da giorni le opposizioni chiedono atti, numeri e stime ufficiali sullo stato di salute dei conti del Comune e soprattutto su debiti e crediti con le partecipate. Ma la valenza dell’atto è più che altro politica: Orlando aveva chiesto di esitarlo entro martedì scorso e ha più volte annunciato di aspettare la sua approvazione per procedere alla nomina del cda della Rap e al cambio dei vertici di alcune aziende.che ha provocato la frattura con l’Aula e con la stessa maggioranza, comportando il rinvio del voto. L’assessore ha infatti annunciato che tra qualche giorno il sindaco emanerà una direttiva per fare il punto sui disallineamenti, forte sia dei suggerimenti dell’unità di crisi composta dai dirigenti più importanti del Comune, sia del parere pro veritate dell’Avvocatura su possibili contenziosi, aggiungendo di voler verificare chi intendeva approvare subito l’atto e chi voleva rinviarlo alle calende greche. Apriti cielo: i consiglieri sono saltati sugli scranni, sono volate urla e il presidente Giulio Tantillo è stato costretto a sospendere la seduta, poi riaperta solo per il voto su alcuni debiti fuori bilancio., qualcuno avrebbe addirittura chiesto le dimissioni di Gentile in un clima di tutti contro tutti. Non di certo una novità, visto che la maggioranza aveva puntato il dito contro l’assessore già due volte questa settimana: prima quando Gentile non ha rivelato ai consiglieri gli esiti dell’unità di crisi, poi quando si è scoperto che in realtà le opposizioni avevano in mano i documenti.è stato rinviato a lunedì. “Si registra uno scollegamento totale tra giunta e la maggioranza, sono due mondi diversi – dice il capogruppo di Fi Tantillo - da parte dei miei colleghi di maggioranza forse c’è stato qualche errore da dilettanti. Il sindaco ha comunque dato la sua disponibilità a essere presente lunedì in capigruppo”. “Per l’ennesima volta il provvidenziale intervento di una minoranza responsabile mette al sicuro la deliberazione – dice l’azzurro Andrea Mineo - Al termine di una giornata nella quale abbiamo visto e sentito tutto e il contrario di tutto da parte dalla maggioranza, registriamo con favore la volontà del primo cittadino di incontrare i capigruppo nella giornata di lunedì”.. Sono emersi dati, disallineamenti, assenza di dialogo tra amministrazione e aziende e, oggi, addirittura una direttiva alla firma del sindaco che determina una nuova ripartizione nel consolidato così come da noi sostenuto. La nostra opposizione sta consentendo di avere dati drammatici ma veritieri rispetto ai quali chi governa la città non più sfuggire né ingannare con la mistificazione continua”. “Il sindaco - sostiene Cesare Mattaliano, capogruppo de I Coraggiosi - stava portando a sbattere la sua stessa maggioranza, ma c’è chi come noi sta prendendo piano piano le redini della situazione e provando a virare profondamente”.