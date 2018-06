Lunga complessivamente 101 metri, tre alberi verticali dotati di pennoni e vele quadre, decorata da una polena bronzea raffigurante il celebre esploratore fiorentino di cui porta il nome e da fregi in legno ricoperti di oro zecchino; la stella dei mari è stata interamente costruita e allestita presso il Regio Cantiere Navale di Castellamare di Stabia, a Napoli, e varata il 22 febbraio 1931. Negli anni Sessanta i Marines della portaerei americana Uss Indipendence che l'avvistarono nelle acque del Mediterraneo l’hanno definita la nave più bella del mondo. E a proposito di acque del Mediterraneo, non è la prima volta che l’antico veliero approda in Sicilia; già nel 2016 era stato infatti ospitato nei porti di Messina e Trapani, in occasione della campagna celebrativa organizzata per l’85esimo anniversario del varo.

Fino a domenica 10 giugno curiosi e appassionati potranno salire a bordo dell’Imbarcazione più antica della Marina Militare italiana, ormeggiata alla banchina Vittorio Veneto del porto. Ad accoglierli un equipaggio composto da 264 militari (tra cui si vocifera anche un palermitano).- riprendiamo l'attività che durerà fino a ottobre. Inizia così la precampagna dell'Amerigo Vespucci. A luglio avrà inizio la campagna con a bordo i cadetti di Livorno, e toccherà numerosi porti del Nord Europa, compresa l'Islanda".Le visite a bordo dell’Amerigo Vespucci sono gratuite e organizzate secondo i seguenti orari: venerdì 8 giugno dalle 15 alle 19; sabato 9 giugno dalle 11 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30; domenica 10 giugno dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Non sono necessarie prenotazioni.