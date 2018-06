"Ho sempre detto - ha evidenziato, poi, rispetto alla questione delle sanzioni alla Russia - che il nostro Paese deve rimanere nella Nato. Ma le sanzioni alla Russia ci danneggiano. Noi siamo filo italiani e non filo russi, ma tutte queste decisioni le prenderà Conte nei sistemi internazionali". "C'e' una grande partita - ha detto inoltre -che comincerà nelle prossime due settimane con l'Europa. La programmazione economica europea deve prevedere di più per l'Italia".

ROMA - Si smarca sulla questione Ilva il vicepremier Luigi Di Maio e rivendica autonomia anche rispetto all'opinione del fondatore M5s, Beppe Grillo che ieri ha parlato dell'ipotesi di riconvertire lo stabilimento di Taranto anche usando fondi europei. "Tutto - ha detto Di Maio a Radio Anc'io - sarà gestito con responsabilità. Tutto quello che viene detto da Grillo o da altri, sono opinioni personali. Io non prendo decisioni finché non incontro le parti. Poi decideremo e se serve valuteremo anche la continuità".Il vicepremier ha parlato anche della questione della sterilizzazione dell'Iva. "Il ministro Tria - ha detto - è al lavoro per scongiurare l'aumento Iva sulla quale misuriamo la nostra credibilità. Era uno dei nostri impegni, che abbiamo preso con gli italiani. I soldi si devono trovare".