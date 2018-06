Un motociclista, Luca Raugi, 35 anni, è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto in corso Italia, sul lungomare di Genova. L'uomo era alla guida di una moto e potrebbe aver perso il controllo del mezzo ma la dinamica del sinistro è ancora incerta: il motociclista, infatti, è stato ritrovato a terra in fin di vita da alcuni automobilisti, alle 5 del mattino, nella corsia che porta a levante, all'altezza dei bagni Lido. Inutili i tentativi di rianimarlo, per oltre un'ora, da parte degli operatori del 118.Le indagini per ricostruire quanto accaduto sono state avviate dai poliziotti municipali. si cercano testimoni che possano aver assistito all'incidente.