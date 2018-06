Nei mesi scorsi la Corte dei conti per la Sicilia (presidente Luciana Savagnone, Igina Maio consigliere, relatore Paolo Gargiulo), accogliendo le richieste del procuratore Gianluca Albo, ha condannato l'ex commissario e dirigenti in servizio e non dall'Istituto aunomo case popolari a risarcire oltre 600 mila euro allo Iacp di Palermo. L'ex commissario ed ex senatore di centrodestra Gualdani dovrà risarcire 177 mila euro; l'ex direttore Giangrande, 306 mila euro; il dirigente Ernesto Butticè, 27 mila euro; i componenti del nucleo di valutazione dei dirigenti Maria Varvaro, 37 mila euro; Marisa Cassarà, 37 mila euro; Alberto Raffadale, 19 mila euro.

A Gualdani, Giangrande e Butticè vengono contestate l'erogazione ingiustificata della retribuzione di posizione al personale dirigenziale dal 2011 al 2015 e il danno provocato dall'erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti nel triennio 2010/2012. "Gualdani, quale commissario straordinario e, quindi, in funzione sostitutiva del Consiglio di amministrazione, avrebbe dovuto fissare gli obiettivi del coordinatore generale - si leggeva nella sentenza dei giudici - Tuttavia, pur non avendo fissato tali obiettivi, ha proceduto alla nomina del Nucleo di valutazione. Infine si è poi spogliato dei poteri finali di valutazione dell'operato del direttore Giangrande e, in definitiva, della verifica della rispondenza dell'azione amministrativa dell'Istituto alle linee di indirizzo politico-strategico". Per i giudici le responsabilità sono anche del direttore e dei componenti del nucleo di valutazione. "Gravemente colposa è stata la condotta del Giangrande - aggiungevano - che non ha fissato gli obiettivi dei dirigenti da lui coordinati".

La procura regionale della Corte dei conti blocca beni per 176mila euro a Marcello Gualdani e 315 mila euro a Salvatore Giangrande, rispettivamente ex commissario ed ex direttore dello Iacp.Il sequestro conservativo in attesa della sentenza di appello riguarda solo Gualdani e Giangrande perché le altre cifre sono state ritenute inidonee a giustificare il provvedimento.