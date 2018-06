PALERMO - Il dipartimento regionale del Lavoro ha avviato un monitoraggio tra i Centri per l'impiego in relazione alle modalità di utilizzo degli operatori Asu da parte delle cooperative. L'attività ha l'obiettivo di definire in maniera razionale ed univoca possibili interventi correttivi su eventuali irregolarità. La nota del dirigente generale, in alcuni casi, aveva ingenerato richieste di chiarimenti. (ANSA).