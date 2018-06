PALERMO - Da martedì 12 giugno torneranno gli operai in viale Regione siciliana per almeno tre mesi. Il Comune di Palermo ha emanato un provvedimento con cui annuncia interventi di manutenzione sul cavalcavia della circonvallazione all’altezza di corso Calatafimi, all’interno dell’accordo quadro da 2,8 milioni di euro che ha consentito i lavori sul Corleone. I lavori inizieranno con il risanamento della paratia laterale in cemento armato presente, direzione Trapani, occupando la corsia di emergenze per due mesi; poi si passerà all’impalcato, procedendo per step e effettuando alcuni interventi anche di notte.