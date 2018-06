La sentenza è stata emessa dal giudice per l'udienza preliminare Marcella Ferrara.

Vincenzo Ferro è stato condannato in continuazione con una precedente sentenza: dieci anni a cui ora si aggiungono venti mesi. D

ue anni e otto mesi ciascuno sempre in continuazione con altre condanne per Giovanni Alessi e Francesco Scimone. Davanti al Gup ha retto la ricostruzione del pubblico ministero Amelia Luise.

Il processo nasceva dal blitz "Alexander" che prendeva il nome dal capomafia di Porta Nuova, Alessandro D'Ambrogio.ad attivare un canale con la Campania per i traffici di droga. In tre anni la polizia sequestrò mezza tonnellata di hashish e di cocaina, per un giro di affari di circa cinque milioni di euro.dove erano stati condannati a pene comprese fra 8 e 12 anni.