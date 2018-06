ROMA - E' stato identificato e perquisito l'autore delle minacce di morte su Facebook a Giorgia Meloni. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno Matteo Salvini esprimendo la sua solidarietà alla leader di Fratelli d'Italia. L'autore, sottolinea Salvini, si chiama Mohamed Soluaymen ed è un giovane di origine africana residente in Sicilia e occupato nel sistema dell'accoglienza. "E' stato identificato, perquisito e l'Autorità giudiziaria dispone di tutti gli elementi necessari per definire la situazione". Il ministro ha poi ringraziato i Carabinieri per "la tempestività e l'efficacia del loro operato".(ANSA).