solo il preludio della tempesta. Con un’ordinanza il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha ordinato di non aprire il mercato da giovedì 28 a sabato 30 giugno: una misura resa necessaria per alcuni lavori urgenti nella struttura dopo l’ispezione della Forestale.come un calzino il mercato, riscontrando più di un’anomalia. Una situazione assai critica che ha spinto Orlando a una misura sorprendente: chiudere tutto per tre giorni, il che significherà mettere in crisi la vendita di frutta e verdura nel capoluogo. Ma in realtà la presa di posizione del Professore è assai più dirompente, ossia mandare un chiaro messaggio ai concessionari: si cambi musica, oppure si chiude tutto.segnalato dei problemi sanitari e, nonostante le dichiarazioni di intenti dei concessionari, nessuna iniziativa si è concretizzata. “Gli interventi di pulizia giornaliera e straordinaria eseguiti da Rap e Reset vengono resi vani da comportamenti indecorosi dei fruitori dell’area – si legge nel provvedimento – nonché dalla totale assenza di reale collaborazione dei titolari di concessione”. Il regolamento giace in consiglio comunale e intanto il 22 maggio la Forestale e il Ministero sono intervenuti accertando “svariate forme di illegalità relative alla commercializzazione all’ingrosso dei prodotti e la totale assenza di controllo e vigilanza da parte del Comune”. A questo punto Palazzo delle Aquile ha scelto la mano pesante: nei tre giorni di chiusura Rap, Coime, Amap e Reset interverranno in forze per pulire il mercato e garantire gli standard igienici. Il tutto per evitare di arrivare alle sanzioni più severe, tra cui la chiusura dell’intero mercato.il piano cantinato è inagibile, bisogna intervenire sulla copertura del canale Passo di Rigano, i servizi igienici vanno allacciati a una rete di smaltimento reflui: il Comune ha fatto interventi tampone negli anni, ma serve un piano complessivo di rilancio e messa in sicurezza. Ma le condizioni igieniche sono precarie: i verbali dell’Asp segnalano nei wc “escrementi (presumibilmente umani) e odori nauseabondi”, negli stand ragnatele, umidità e muri scrostati, mancanza di riserve idriche, rifiuti vegetali, “escrementi e puzzure” nell’area alle spalle della portineria, caditoie otturate, fogne non funzionanti.– che consentirà di realizzare interventi fondamentali e migliorare le condizioni sanitarie del mercato. Ma questo è solo l’inizio di un percorso per regolamentare i mercati generali, tema tra le priorità della commissione che si riunirà il 14 giugno alle 10 proprio all’ortofrutticolo per condividere questo percorso con i concessionari: Palermo non può fare a meno dei suoi mercati generali, serve lo sforzo di tutte le forze politiche per dare priorità a questi interventi strutturali. Bisognerà però anche intervenire sul controllo degli accessi, per far rispettare le regole”.