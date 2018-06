PALERMO - Via un'impalcatura che da anni deturpava la piazza, per far spazio a un'area verde e riqualificata. Dopo lungo tempo piazza Bottego a Palermo, nei pressi di via Roma, a lato del Teatro Biondo, torna al suo antico splendore. E' stata finalmente smantellata l'area di cantiere che da anni occupava la parte centrale della strada, di proprietà di una ditta ormai fallita: peccato però che il manufatto era rimasto lì, trasformato in una sorta di discarica sotto gli occhi dei turisti."Alla fine dopo tante pressioni, interrogazioni comunali ad opera dell'ex consigliere Filippo Occhipinti, le tante mail inviate al sindaco ed alla Polizia Municipale, oggi dopo lunghissima attesa vediamo un segno concreto della rinascita di piazza Bottego, finalmente restituita alla città - dice Giovanni Monacada, presidente dell'associazione Comitati Civici - Adesso attendiamo l'inaugurazione sullo sfondo di una piazza sottratta da un decennio ai residenti, fra intralci burocratici e dimenticanze varie".