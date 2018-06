PALERMO - Salta ancora la raccolta differenziata dei rifiuti a Palermo dove in molte strade vi sono montagnole di rifiuti. Sono saltati i turni dell'organico e della plastica. In via Paolo Paternostro, in centro, vi sono i contenitori dell'organico e montagne di plastica accanto ai portoni. I cittadini hanno telefonato alla Rap da dove rispondono: provvederemo. Alcune persone hanno attaccato fogli sui rifiuti: ''Visto che non siete puntuali abbiamo assemblato noi''.(ANSA).