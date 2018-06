Saranno appiccicati alla tv, nella canicola di un giorno ruggente, pure quelli che, fraintendendo le 'regole del giuoco', esultavano con un 'gol', ogni volta che il nostro colpiva la rete. Infatti, correvano, festanti, con la mano all'orecchio uso Luca Toni. Poi gli hanno spiegato che il punto – il gol – l'avevano segnato gli altri.

l'equivalente simbolico delle pupille dilatate di Totò, dopo il gol all'Austria.

. Tutti in poltrona nella nostra

, col ghiacciolo tra le dita, allora. E quando Marco andrà a punto, compostamente, grideremo: “Gooooooooollllllll!!!!!”. Però, il Catania non c'entra.

salti fuori una figura, metà uomo e metà bagarino, e che apostrofi l'avventore in transito con le suddette parole: “Rolangarrò, u' popolare c'è”. E chissà che, sulle tribune severe dell'austero campo parigino, non sbuchi un addetto all'approvvigionamento, con la panza di prammatica e l'urlo: “Ghiaccioli all'arancio, u' sapuri ru taibrekk”, oggi, nella semifinale del nostro Marco contro Thiem.a cui stiamo assistendo, in questi giorni di superba Cecchinato-mania, in attesa dell'epilogo, è una mostruosa palermitanizzazione del tennis. Quando nasce un eroe (sportivo, in questo caso) è difficile che un popolo non lo segua con ardore. E se quel popolo – a parte qualche corposa eccezione di praticanti e competenti – è più che altro abituato, quasi in esclusiva, ai gradoni assolati del 'Barbera', come fa a inerpicarsi sui gloriosi sentieri della pallina rotonda? Altrove abbozzerebbero. Noi, modestamente, esageriamo. Anzi, tracimiamo. Tutti. O quasi tutti.rispondevano con un nenti sacciu, sospettosi e tetragoni, ma amavano Bisteccone Galeazzi e le sue fantasmagoriche telecronache; si trattasse di Paolino Canè o dei fratelloni Abbagnale.raccontano surreali aneddoti, tra un caffè leggero e uno spitino raddoppiato grazie, che iniziano fatalmente così: “A Sferracavallo eramo io Panatta e Meccherrò”.soffriva e vinceva col generoso e indomabile Diokovjc, prima hanno ostentato un aplomb, appunto, tennistico, poi si sono adeguati a una sorta di immaginario derby col Catania, con relativo tifo contro, parolacce, corna e bicorna (esecrabilissime, si intende)., con stupore, che Ivan Lendl non esercita più da anni., chi più chi meno, siamo rimasti sedotti dallo spadaccino palermitano e dalle sue gesta sulla terra rossa. E saremo (tutti, tutti) in forma di adesivo incollati alla tv. Una rivincita da pallonari impenitenti e infelici, oltretutto, perché quest'estate, ai Mondiali, saremo costretti a tifare Panama.- anche se non gli somiglia per niente, Marco Cecchinato ci ricorda tanto tanto, da vicino, Totò Schillaci, per libera associazione di eroi sportivi. Le sue braccia levate al cielo di Parigi sono“Eramo io Barazzuttoli e Borisbeker”