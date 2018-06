PALERMO - La diplomazia culturale per salvare il patrimonio artistico nel mondo, tra guerra e terrorismi. Questo il tema del convegno che si è svolto al Teatro Massimo di Palermo, organizzato da “Incontro di civiltà” e “Priorità cultura”, associazioni che fanno capo all’ex ministro Francesco Rutelli e che segue la cerimonia di ieri a Villa Niscemi durante la quale è stato consegnato, alla presenza di Orlando e Musumeci, il “Cultural Heritage Rescue Prize”.Al dibattito di oggi, dedicato alla diplomazia culturale per il Mediterraneo, l’Europa e il Medio Oriente del XXI secolo, hanno preso parte tra gli altri il sindaco Orlando, l’assessore regionale Sebastiano Tusa, il professore Giuseppe Barbera, il presidente della fondazione Whitaker Paolo Matthiae, il coordinatore del programma “Italia, Culture, Mediterraneo” Fabio Cassese, Paolo Passarelli del Mibact e Gianni Puglisi, presidente emerito della commissione italiana per l’Unesco.Ieri, come detto, è stato consegnato il “Cultural Heritage Rescue Prize”, il premio da 10 mila euro conferito a chi si impegna per la conservazione del patrimonio minacciato dai conflitti: quest’anno è andato alla al-Qadiriyya Library di Baghdad.