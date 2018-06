. Potrebbero essere licenziati già alla fine del mese, dopo alcune sentenza d’Appello che hanno negato loro il diritto all’assunzione a tempo indeterminato nella società regionale siciliana. Si tratta di un gruppo di cosiddetti, dipendenti che si occupano di pulizie o manutenzione nelle aziende e negli ospedali siciliani e che avevano prestato il proprio lavoro per un tempo limitato, ma sufficiente, secondo molti di loro, per guadagnare il diritto alla stabilizzazione. E per molti di loro, in effetti, è stato cosi: la vittoria sia in primo che secondo grado ha aperto loro le porte della spa.. E così, adesso, il loro posto di lavoro è in bilico. Le sentenze di secondo grado, infatti, sono immediatamente esecutive. E così, da mesi in realtà si attende la decisione delle società. Decisione che non è stata presa dall’ex amministratore unico. Nessuna esecuzione alla sentenza, come detto. E così, gli stipendi erogati a questi lavoratori dopo le pronunce dei tribunali rischiano adesso di finire sotto la lente di ingrandimento della Procura della Corte dei conti che starebbe già approfondendo la questione.. E oggi alla guida di Sas non c’è nessun amministratore. A guidarla è, come prevedono le norme,. Una posizione scomodissima, per chi dovrebbe occuparsi di ordinaria amministrazione e si trova invece a fronteggiare questo caso spinosissimo. Una condizione dovuta anche ai ritardi nell’individuazione del nuovo presidente da parte del socio unico della Sas, cioè la Regione, ossia il governo regionale.devono essere eseguite. Lo prevede la legge. Cosa che non è stata fatta dai precedenti amministratori. Ma io dovrei occuparmi di ordinaria amministrazione. Così, ho deciso di porre il tema all’Ordine del giorno nella prossima Assemblea dei soci: la Regione dovrà dirmi quale scelta dovremo compiere”. Insomma, la Regione deve assumere una posizione chiara, prima che la Corte dei conti possa coinvolgere anche il presidente del Collegio sindacale, finito in quella posizione solo per l’assenza di un amministratore con i pieni poteri.“La Regione deve anche essere cosciente del fatto – spiega Malfitano – che 31 di questi interinali al momento lavorano a un appalto col Civico. Il licenziamento potrebbe portare alla fine di quel servizio”. Servizi in qualche caso essenziali. E così, in pochi giorni la Regione dovrà decidere. Intanto, se nominare o meno il nuovo amministratore (in pole resta, in passato già presidente di Sas), poi cosa fare con i 44 lavoratori in bilico. E ancora, in caso di esecuzione della sentenza, cioè di licenziamento, come sostituire questi lavoratori. Ma in quest’ultimo caso, una soluzione a portata di mano potrebbe esserci già: l’albo dei dipendenti delle società liquidate o fallite. Ma a quel punto resterà da capire quali saranno i criteri per la selezione dei lavoratori.