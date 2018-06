PALERMO - Dodici voli in partenza e altrettanti in arrivo sono stati cancellati nello scalo palermitano Falcone Borsellino a causa dello sciopero dei controllori di volo dell'Enav dalle 13 alle 17 . A Catania nello scalo di Fontanarossa sono stati 30 i voli in arrivo e 24 quelli in partenza cancellati. Lo sciopero è stato indetto da Filt Cgil, Uiltrasporti e Unica e da Fit Cisl e Ugl-Ta. In un comunicato Enav si rammarica per i disagi causati.