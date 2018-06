Weekend caldo, ma potrebbe ancora piovere

Sarà un weekend di sole e temperature estive in quasi tutta l'Italia, con massime fino a 32 gradi nel Centronord Italia. Ma da lunedì sera tornerà il maltempo e sarà 'altalena' per il meteo almeno fino al 20 del mese. La previsione è di Francesco Nucera, meteorologo di 3bmeteo.com, che sottolinea come da domani ci sarà un graduale ritorno alla stabilità, con la perturbazione intensa che ha colpito il Centronord Italia che tenderà ad attenuarsi. "Arrivera' da ovest - spiega - un promontorio anticiclonico che domani porterà bel tempo. E' prevista residua instabilita' sul basso versante tirrenico (Campania, Calabria e Sicilia) ed è possibile qualche acquazzone anche sulla dorsale appenninica centrale, sulle Alpi e prealpi orientali e sulle Marche". Domenica è previsto un ulteriore rinforzo dell'alta pressione, con più sole ovunque, a parte qualche isolato fenomeno sui rilievi del sud Italia."Le temperature aumenteranno - precisa Nucera - nelle zone interne del Centronord le massime raggiungeranno i 32 gradi". Se poi lunedì 'dominerà ancora la scena' l'anticiclone africano, con caldo moderato, dalla sera, aggiunge il meteorologo di 3bmeteo.com, è in arrivo una nuova perturbazione dalla Francia che porterà temporali dai settori nord-occidentali fin verso le Alpi centro occidentali. Martedì e mercoledì il maltempo attraverserà l'Italia". Le prime avvisaglie, appunto, si avranno lunedì sera con a Nordovest e sulle Alpi centro-occidentali, inclusa la Lombardia. Martedì l'instabilità riguarderà soprattutto il Centronord, con acquazzoni e temporali più probabili ore centrali del giorno. Mercoledi' sono previsti più acquazzoni anche nelle regioni centro-meridionali e un nuovo calo delle temperature. Secondo Nucera quest'inizio giugno non è comunque anomalo: "Prosegue l'altalena del tempo, con brevi fasi di sole alternate ad altrettanto brevi fasi di pioggia. Questa situazione durerà almeno fino al 20 giugno".