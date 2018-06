Le fiamme gialle hanno scoperto Maurizio Campagna, 54 anni che secondo l'accusa, era intento alla produzione e al confezionamento in blocchetti dei falsi titoli di viaggio dell'impresa di trasporto palermitana. Il tipografo è indagato per "falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto". Ticket, computer, pen drive, stampanti laser a colori, e altri macchinari da tipografia sono stati sequestrati. I locali erano allacciati abusivamente alla linea elettrica causando un danno all'Enel stimato in circa 44 mila euro. Pertanto, il "tipografo" è stato arrestato in flagranza per il delitto di "furto aggravato di energia elettrica" e condotto innanzi alla procura di Termini Imerese, che dopo aver convalidato l'arresto, gli ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia giudiziaria.(ANSA).