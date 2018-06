TORINO - "Una democrazia funziona quando c'è un Governo legittimato da un voto popolare, e finalmente c'è, piaccia o non piaccia, e quando c'è un'opposizione che si basa sui temi, non che si scandalizza che un premier non ha detto il nome del fratello del presidente della Repubblica ammazzato dalla mafia". A dirlo, intervenendo in video collegamento dalla California con il Rousseau City Lab a Torino, è Alessandro Di Battista. "Quando ti allontani un po' dalla politica in primissima linea - aggiunge - ti rendi conto della pochezza di certe questioni e che quello di cui il popolo italiano ha bisogno sono un Governo e un'opposizione che ribadiscano e quasi si sfidino sulla tutela dei diritti". Di Battista si augura dunque che "i parlamentari del Partito Democratico e degli altri partiti riescano a strutturare un'opposizione un minimo degna di nota, basandosi sui temi, perché quello che mi arriva è di una totale decomposizione politica e questo è preoccupante per la democrazia stessa".(ANSA).