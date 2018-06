PALERMO - La polizia ha sequestrato una piantagione "indoor" di canapa indiana, allestita in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Falsomiele a Palermo. Gli agenti delle volanti hanno sequestrato oltre 500 piante, dell'altezza media di 60 centimetri e l'impianto e le attrezzature usate per favorirne la crescita e la coltivazione ed hanno arrestato un palermitano di 54 anni, proprietario dei due mini appartamenti trasformati in serre. I tecnici dell'Enel hanno accertato che tutti gli appartamenti della palazzina sono stati allacciati abusivamente alla rete elettrica. Un frantoio a piano terra nel quale si vendevano prodotti tipici è stato chiuso con l'ausilio dei tecnici dell'Asp.(ANSA).