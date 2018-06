PALERMO - Allarme bomba in via Monte San Calogero a Palermo. È stato necessario l'intervento degli artificieri per far brillare un pacco sospetto trovato al centro della strada non lontano da via Belgio. Una strada in cui abita il giudice, oggi in pensione, Leonardo Guarnotta. Da qui la procedura di emergenza scattata intorno alle 21:30. Gli abitanti dei palazzi vicini sono stati invitati a rientrare in casa e a tenere chiusi gli infissi. Poi, la valigia è stata fatta brillare e la strada è stata riaperta al traffico