PALERMO - Un cornicione si è staccato da un palazzo nella zona pedonale di via Maqueda, a Palermo. I pezzi di intonaco sono finiti per strada. Al momento del crollo non passava nessuno. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il palazzo e il tratto di strada, dove si trova anche una pattuglia della polizia municipale.