Sono questi i numeri della tornata 2018 delle Amministrative palermitane: un appuntamento, fissato per oggi e per il 24 giugno (in caso di ballottaggio), che in Sicilia riguarderà grandi città come Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani, ma che nel territorio attorno al capoluogo di Regione vede coinvolti centri medi e piccoli. Poche le donne, molti i candidati civici e numerose le spaccature nei partiti che, specie nei paesi più piccoli, si dividono fra i vari nomi., unica interessata al proporzionale e quindi all’eventuale secondo turno. A raccogliere l’eredità del commissariosarà il vincitore di una sfida a otto: in corsa ci sono l’ex deputato Mpaappoggiato da Leu e da pezzi della sinistra, l’uomo del centrodestra, l’ex assessore, il presidente del consiglioUn caso assai particolare, quello di Partinico, dove si registra una spaccatura fra i grillini (la lista ufficiale del Movimento sostiene Costanzo, mentre “Giovani Meetup” appoggia Porcasi) ma anche fra i dem: il Pd è diviso in quattro, con singoli esponenti a sostegno di Nicolosi, Aiello, Motisi e De Luca.la sfida invece sarà a due, dopo la scelta dell’uscentedi non ricandidarsi: da un lato l’ex sindaco e presidente del Gal, sostenuto dal centrosinistra, e dall’altro l’ex assessore. Non sarà della partita il M5s. Cinque i candidati a: ci proveranno l’ex deputato regionale ed ex primo cittadino(centrosinistra)correranno l’ex deputato di Forza Italiavedrà sfidarsiconcorrerannoe l’ex sindacosarà contesa dall’ex sindacodal commissario uscente, sostenuto dal Pd locale.Persi sfideranno l’uscentee il centristal’ex deputato Pd ed ex sindacoe il vicesindaco uscente, perl’ex sindacol’uscente(vicino a Sicilia Futura) dovrà vedersela con(civico-centrodestra), mentrel’uscentedovrà battere la concorrenza diEcco le sfide negli altri centri: l’ex sindaco(civico vicino al centrodestra) eper(centrosinistra)del Pd e. E ancoradel centrosinistra e, l’uscenteCompleta il quadro il Comune più piccolo al voto, ossia, che vedrà sfidarsii. Ci sono poi comuni in cui il candidato è unico e l’unico vero sfidante sarà il quorum:l’ex sindaco