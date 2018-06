precipitando per quasi cento metri in una scarpata. E' la ricostruzione, in base ai primi accertamenti, dell', entrambi ventottenni. Le pattuglie della polizia municipale si trovano ancora sul luogo della tragedia, alle spalle di un ristorante alle falde di Monte Pellegrino, da cui è avvenuto il volo della Mercedes.. Il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato nell'abitacolo, bloccato dalla cintura di sicurezza. La giovane, invece, sarebbe stata scaraventata fuori dalla macchina durante l'impatto. Uno schianto violentissimo che non ha lasciato alcuna possibilità ai due ragazzi, sui quali corpi il pm ha disposto l'autopsia.quando le difficoltose operazioni di recupero sono terminate. L'esame potrà fare emergere importanti elementi sulle cause dell'incidente, ancora poco chiare. Potrebbero infatti essere disposte le analisi tossicologiche, mentre sono in corso i rilievi per accertare cause legate all'eventuale alta velocità: dalle prime verifiche sul posto non sarebbero stati rilevati segni di frenata. Il guardrail è stato sfondato, lo schianto sarebbe avvenuto poco dopo le 4 del mattino. Lungo la strada, ufficialmente interdetta alla circolazione dei mezzi da tempo, fino allo scorso marzo i vigili del fuoco sono intervenuti perché alcuni massi si sono staccati dalla parete rocciosa, un'area più volte messa in sicurezza, ma ancora ritenuta pericolosa.. Pietro Torres aveva compiuto 28 anni soltanto due giorni fa, era il titolare di un negozio di ferramenta nella zona di corso dei Mille. Le indagini sono soltanto alle prime battute e puntano anzitutto a ricostruire le ultime ore del giovane insieme a Simona Messina, con la quale stava viaggiando in direzione Palermo. Nel frattempo decine di messaggi degli amici vengono dedicati ai due ragazzi sulle pagine di Facebook. La notizia della loro morte ha sconvolto chi li conosceva: "Ci conoscevamo da vent'anni - scrive Vincenzo vicino ad una fotografia della giovane - e non trovo le parole per descrivere quello che provo. Eri simpatica e solare, rivolgo, anche se avranno poca importanza, le mie condoglianze ai familiari". E ancora: "Caro Pietro - scrive Antonio - una giovane vita non può spezzarsi così. Ho il cuore a pezzi, sarai un nuovo angelo in cielo".