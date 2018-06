PALERMO - Due incendi hanno impegnato i vigili del fuoco e i canadair in provincia di Palermo. Il primo in contrada Franco, nella zona di Termini Imerese. Il rogo è divampato in una villetta. Le fiamme sono state domate dopo due ore di intervento. Sono in corso indagini per stabilire le cause del rogo. Il secondo incendio ancora a Monte Caputo nel territorio di Monreale, ieri in fiamme. Anche questo pomeriggio un altro rogo sta impegnando le squadre antincendio e i canadair. Le fiamme minacciano alcune villette.(ANSA).