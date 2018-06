, sulla spiaggia devastata da una pattuglia di unni della domenica. Restano lì e non se ne vanno, mentre il mare di Mondello, via via, smarrisce la tonalità azzurrina e si macchia di un lieve colorito giallognolo. Ancora è giugno; l'acqua sembrerà acqua per un mesetto, poi diventerà una pozza dal riverbero indefinibile. Intanto, sul fondale, campeggiano una bottiglietta, un fazzolettino e due tappi di plastica.quanto alcuni palermitani (non tutti) siano creatori o manovali di una appassionata bruttezza. La città conserva una sua logorata fascinazione, nonostante l'incapacità pluriennale di ogni politica, poiché nessuno – vociante opposizione o retorica maggioranza – è mai riuscito nell'impresa di sistemarla in profondità. Ma una vasta cittadinanza che la popola - non tutti, alcuni sì – è sedotta, più che rassegnata, dalla sindrome del distruttivo abbandono.nasce dalla latitanza della bellezza e dell'armonia che raffigurerebbero la giustizia, se ci fossero. Al catalogo appartengono le ruote sul passaggio per le persone disabili, il chiacchiericcio al cellulare in curva, incurante di pericoli e multe, la seconda fila compiaciuta, pure quando non è necessario un attimo di vigile sosta, la taliata minacciosa nel frangente del sorpasso e la rivendicazione sindacale tonante (“chi si, sbirro!?” ed è la solita storia ) se per caso spunta un inguaribile ottimista che richiami il prossimo a un minimo di decenza., peculiare e diffusa, che si ritiene intoccabile. Non tutti, per fortuna, rientrano nella definizione. Eppure, tutti potremmo farne parte, a nostra insaputa., al tramonto, quando il mare mondellano serba per gli avventurati nuotatori una fragranza struggente. E' domenica, una moltitudine ha appena levato le tende dalla porzione libera di spiaggia. I sacchetti oscillano al vento, nell'applicazione surreale di una poesia studiata a scuola, seminati sull'arenile da coloro che consumarono e non tolsero.e materiale di probabile natura aliena scorrazzano indisturbati. Nessuno si muove, perché tutti si crogiolano nel fetore. Un gruppetto di ragazzini pende dalle labbra dell'ultimo telefonino. Mamma, papà e bimbo prendono il sole rimasto accanto a maleodoranti cumuli. Un'anziana col berretto bicolore aspetta, su una seggiolina da sbarco, che qualcuno le faccia la carità di riportarla a casa. Una squadra di adolescenti, immancabilmente pettinati con la sobrietà di un giocatore di rollerball, ha eletto la battigia a stadio olimpico e affronta una improvvisata finalissima, lasciando dietro di sé imprecazioni sottovoce, nonché polpacci contusi.Nessuno che si levi per togliere il suo sacco dei rifiuti. E ci sono, grazie alla Santuzza, i palermitani puliti, civili e rispettosi che detengono il senso delle armonie, ma sembrano inermi, soffocati dall'implicita violenza del contesto. Alla fine, si resta senza parole e senza gemiti al cospetto degli innamorati della bruttezza trionfante. L'omertosa bellezza sceglie il silenzio, non si ribella più. Casomai sibila, di tanto in tanto, quella verità agra e un po' vile: quanto sai essere tascia, Palermo, quando proprio vuoi.