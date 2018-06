PALERMO - L'incidente in cui hanno perso la vita Pietro Torres e Simona Messina,, non è stato l'unico a Palermo in questa terribile mattinata. Nel giro di poche ore, nella stessa zona, si sono verificati altri due scontri: il primo intorno alle tre del mattino, lungo viale Regina Elena, dove sono rimasti feriti un uomo e una donna. Si trovavano a bordo di una moto, uscita fuori strada autonomamente. Per tutti e due è stato necessario il trasporto in ospedale con codice rosso, sono ricoverati a Villa Sofia. Stamattina, dopo le 11, un altro motociclista è rimasto ferito sulla stessa strada: a soccorrerlo i sanitari del 118.