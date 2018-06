04.00 -dove resta una grande incertezza sul risultato finale. Siamo arrivati al 10 per cento delle sezioni scrutinate, secondo i dati riportati dal sito del Comune. In testa c'è stabilmente Dino Bramanti, il candidato del centrodestra sostenuto da dieci liste, che si attesta al momento sopra il 28 per cento. Ben lontano da quel 40 che serve per vincere al ballottaggio. E allora sarà ballottaggio, ma con chi? Cateno De Luca e Antonio Saitta continuano a essere molto vicini, ma al momento il deputato regionale è avanti con poco meno del 22, mentre il professore candidato dal centrosinistra unito è poco sotto il 19. Staccati gli altri quattro candidati. Quanto alle liste, al momento quelle che supererebbero lo sbarramento del 5 sono solo sei.Un dato che conferma la crescente disaffezione per le urne dei siciliani. Il dato regionale si attesta sul 58,66 per cento e fa segnare ovunque un calo, anche corposo, rispetto alle precedenti amministrative. Mentre è ancora in corso lo spoglio si profila a Catania una netta affermazione del candidato del centrodestra, che vincerebbe a primo turno staccando nettamente l'uscente Enzo Bianco. Il centrosinistra si consola con Trapani, dove si afferma, che aveva raccolto il sostegno anche di esponenti politici provenienti dal centrodestra. Situazione di, dove lo spoglio procede a rilento. Qui sono tre i candidati racchiusi in una manciata di voti: Dino Bramanti del centrodestra, che raccoglie un risultato molto inferiore rispetto alle liste che lo sostengono, Antonio Saitta del centrosinistra e Cateno De Luca. Staccati gli altri competitor tra i quali l'uscente Renato Accorinti. A Siracusaè nettamente in testa ma il candidato del centrodestra potrebbe fermarsi sotto quota 40 per cento e a quel punto dovrebbe sfidare al ballottaggio, che vince il derby in casa Pd. Buone notizie per il Movimento 5 Stelle solo a Ragusa, dove già i grillini governavano. Qui il candidato pentastellatodovrebbe andare al ballottaggio contro uno dei candidati di centrodestra,. Per il resto, i 5 Stelle che solo tre mesi fa avevano ottenuto percentuali bulgare in Sicilia alle Politiche confermano il loro tradizionale ridimensionamento nel voto amministrativo.02:23 Carmelo Concetto Orlando eletto sindaco di Roccafiorita (Messina) col 75 per cento., staccati l'uscente Accorinti e il grillino Sciacca.Al comitato di Salvo Pogliese arrivano i dati relativi alle prime ventidue sezioni scrutinate su 336. Salvo Pogliese stacca i competitor con 4314 voti pari al 48%, segue Enzo Bianco fermo a quota 2597 pari al 30%. Il candidato dei Cinquestelle Giovanni Grasso con 1497 preferenze si attesta al terzo posto con il 17% dei voti, seguito da Abramo che totalizza 346 voti di preferenza pari al 4%. Chiude al quinto posto Pellegrino con 55 voti.Il primo dato certo è quello dell'affluenza, molto bassa nell'Isola. Nelle città capoluogo si profila una vittoria a primo turno a Catania e Trapani, dove sono nettamente avanti Salvo Pogliese del centrodestra e Giacomo Tranchida del centrosinistra. A Siracusa nelle prime sezioni è in testa Paolo Ezechia Reale del centrodestra ma con percentuali che non consentirebbero la vittoria a primo turno. A Messina i dati sono ancora esigui, così come a Ragusa dove ci sarebbe un testa a testa fra Antonio Tringali (grillino) e il civico Peppe Cassì..ed è il nuovo sindaco della città. Tranchida era il candidato del centrosinistra.è in netto vantaggio e potrebbe vincere a primo turno.aggiorna i risultati provvisori: Reale incrementa il suo vantaggio, Italia sempre secondo, ma si tratta ancora delle prime sezioni.riporta i dati delle prime quattro sezioni scrutinate nella città dello Stretto:Secondo dati provvisori relativi alle prime sezioni riportati da SiracusaNews, asarebbe in testadel centrodestra, seguito da, vicesindaco uscente. I due potrebbero andare al ballottaggio.Il dato definitivo dell'affluenza in Sicilia è delper cento.00.41 -, dieci punti in meno rispetto alel ultime elezioni. Quasi un elettore su due non è andato a votare., 5 punti in calo rispetto alle ultime amministrative., quasi 11 punti percentuali in meno rispetto alle ultime elezioni.che sarebbe in nettissimo vantaggio nei primi dati in arrivo dalle sezioni scrutinate e spera di vincere al primo turno.In tutti i Comuni siciliani in cui si è votato e di cui si dispone già il dato definitivo dell'affluenza,rispetto alle precedenti comunali. Uniche ecceioni Lucca Sicula, Floresta e Mongiuffi Melia.Secondo il sito d informazione locale Tp24, a Trapani sarebbe in netto vantaggio, che potrebbe vincere già a primo turno.A Vita, nel Trapanese, dove c'era un solo candidato sindaco, è stato superato il quorum. Viene quindi elettoIl dato è più basso del 5 per cento rispetto alle precedenti comunali. Più alta l'affluenza a Modica dove ha votato il 62,6 per cento degli elettori, ma anche qui il dato è più basso rispetto alle precedenti elezioni.Chiuderanno tra dieci minuti i seggi nei 138 Comuni siciliani chiamati oggi al voto per le elezioni amministrative. Livesicilia seguirà in diretta per tutta la notte le operazioni di spoglio. Nei comuni capoluoghi di provincia si registra - alla luce degli ultimi dati disponibili, quelli delle 19, un'affluenza alta rispetto alle precedenti elezioni comunali.Alle 19 in Sicilia hanno votato per il rinnovo di 138 Consigli Comunali 672.875 persone, pari al 40,95% degli aventi diritto che sono 1.643.130. I dati sono forniti dall'ufficio elettorale della Regione Siciliana. In aumento il dato su 4 dei 5 capoluoghi di provincia al voto rispetto alle precedenti elezioni: Catania 36,09% (30,54%), Messina 47,34% (30,54%), Ragusa 41,50% (30,01%), Siracusa 38,10% (32,36%). In calo Trapani 39,75% (41,78%).Oggi ha compiuto 100 anni e ha voluto esercitare il proprio diritto al voto. Mario Blangiardi, ragusano ed ex agente di polizia penitenziaria, ha votato all'interno della residenza sanitaria assistita dell'Asp di Ragusa. Il centenario ha ricevuto la visita del sindaco uscente di Ragusa, Federico Piccitto, che non si è ricandidato.Cresce rispetto alle scorse amministrative l'affluenza al voto alle 12 in tutti i capoluoghi di provincia siciliani, tranne Trapani, chiamati alle urne. Secondo le rilevazioni dell'ufficio elettorale della Regione Siciliana, il record dei votanti è a Messina con 36.976, pari al 18,78% degli aventi diritto, contro il 13,59 % delle scorse elezioni. A Ragusa hanno votato in 11.099, pari al 17,85%, contro il 10,90% delle passate amministrative. A Siracusa i votanti sono stati 17.549, pari al 17%, contro il passato 12,86%; a Trapani 9.871, pari al 16,47% contro lo scorso 17,06%. Infine a Catania i votanti sono stati 40.654, pari al 15,33%, contro il 12,04 % delle scorse elezioni. Sul calo di affluenza al voto a Trapani probabilmente hanno influito le vicende politiche dello scorso anno: si era già votato infatti a giugno del 2017. Al ballottaggio andò solo il candidato sindaco Piero Savona (Pd) dopo la decadenza del candidato di centrodestra Girolamo Fazio che si ritirò dalla competizione, nonostante fosse il più votato al primo turno, a seguito delle vicende giudiziarie che lo coinvolsero. Per vincere Savona aveva bisogno che votasse almeno la metà degli aventi diritto, mentre l'affluenza si fermò al 26,75%. A quel punto fu necessaria la nomina di un commissario.Momenti di tensione in un seggio elettorale di Modica questa mattina. Un giovane disabile inizialmente non ha potuto esprimere il suo voto perchè la presidente di seggio non gliel'ha consentito in quanto il certificato elettorale aveva tutte le caselle timbrate per aver esercitato negli anni passati il diritto al voto e quindi si rendeva necessario un duplicato. E' intervenuta la polizia che ha riportato la calma e dopo un chiarimento tra la presidente del seggio e il genitore del disabile, alla fine il giovane ha votato.Alle 12 in Sicilia hanno votato per il rinnovo di 138 Consigli Comunali 278.280 persone pari al 16,94% degli aventi diritto che sono 1643130. I dati sono forniti dall'ufficio elettorale della Regione Siciliana.