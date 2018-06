Dai primi dati e secondo alcune indiscrezioni, le elezioni amministrative di ieri avrebbero già un vincitore:. Il partito di Matteo Salvini avrebbe confermato la sua posizione dominante al nord e starebbe guadagnando consenso al centro. Nelle stesse zone pare stiano soffrendo gli alleati governativi del, che però tengono al sud . Il, in sella in gran parte dei comuni al voto, sarebbe invece dietro in quasi tutte le città. In sintesi, il risultato che si va profilando potrebbe essere molto simile a quello del 4 marzo scorso.A Treviso ci sarebbe un exploit del centrodestra con la Lega saldamente al comando, situazione che - secondo indiscrezioni - si ripeterebbe anche a Vicenza. Carroccio in crescita anche a Pisa e Massa, dove potrebbe esserci un ballottaggio centrodestra-centrosinistra. A Siena, ex feudo del Pd, le liste civiche stanno intralciando la strada al candidato democratico portandolo al ballottaggio. Secondo turno quasi sicuramente anche ad Ancona, fra il sindaco uscente dem e il candidato di Lega e Fi. In Campania, ad Avellino, il centrosinistra sarebbe in vantaggio e M5S anche qui in calo. Ballottaggio anche a Brindisi, fra Forza Italia e Pd, e a Barletta fra un candidato civico e quello del M5S.avrebbe già affermato una fonte pentastellata, mettendo le mani avanti. Il Movimento starebbe infatti confermando le tradizionali difficoltà nel voto locale.