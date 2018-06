Urne chiuse nei 761 comuni in cui si è votato in questa seconda domenica di giugno. Escludendo la Sicilia, il primo turno ha registratoin calo di sei punti rispetto a cinque anni fa, quando però si votò in due giorni. Fra le grandi città interessate dal voto, Ancona è l'unico capoluogo di regione. Gli altri centri importanti sono Imperia, Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Viterbo, Teramo, Avellino, Barletta e Brindisi. A queste si aggiungono le cinque siciliane di Catania, Messina, Siracusa, Trapani e Ragusa. Elezioni anche a Roma, dove c'è stato il rinnovo dei presidente e dei consigli di terza e ottava circoscrizione. Gli elettori chiamati alle urne sono stati quasi sette milioni, praticamente un italiano su sei.Si tratta del primo test su base nazionale della diciottesima legislatura, dopo il voto politico del 4 marzo.che amministra quasi tutte le città al voto, prova a ripartire dopo la sconfitta delle politiche e i risultati deludenti delle regionali in Molise e Fvg. Il Pd è quasi ovunque alleato di LeU., è sfida aperta fra la "governista" Lega e l'area di opposizione di Forza Italia, Fratelli d'Italia e centristi. La coalizione si presenta unita in gran parte d'Italia, ad eccezione di Brindisi, Trapani e Ragusa. Ai fini degli equilibri governativi, sarà importante vedere il dato che otterranno i candidati delNon ci sono - però - aspiranti sindaci pentastellati nei comuni di Vicenza e Siena.