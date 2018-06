predisposto in fase sperimentale dal Comandante Gabriele Marchese nelle borgate marinare.

I vigili hanno così monitorato la vasta area compresa tra Mondello, Sferracavallo, la fascia costiera dal lungomare Cristoforo Colombo e piazza Tonnara all'Arenella. " . "

Il maggior numero di violazioni - spiegano - è stato rilevato all'Addaura, mentre all' Arenella, la pattuglia è anche intervenuta per disciplinare la circolazione ed evitare gli ingorghi provocati dalle auto in divieto di sosta che sono state sanzionate.

Lo street control è un sistema dotato di macchina fotografica e di videocamera a infrarossi; scattate due foto in simultanea (una alla targa e l’altra all’abitacolo) queste vengono immortalate in tempo reale sul tablet in dotazione della pattuglia. Verificata l’irregolarità, si formalizza la contravvenzione, compilando il verbale per la successiva notifica al trasgressore.

I controlli notturni continueranno nei prossimi giorni.

