CALTANISSETTA - Gianfilippo Banchieri è stato rieletto sindaco di Delia. Per lui un vero e proprio plebiscito: ha ottenuto il 95,92% dei voti. Banchieri ha scelto di ricandidarsi e di continuare nella sua attività politica per Delia nonostante l'intimidazione subita qualche settimana prima del voto,o.Gli altri risultati nella provincia di Caltanissetta, dove l'affluenza ha raggiunto il 40 per cento: a Milena col 60% è stato eletto Claudio Cipolla; a Montedoro Renzo Bufalino con il 55,26%, a Riesi Salvatore Chianta con il 65,5% e a Sutera Giuseppe Grizzanti con il 52,99%.