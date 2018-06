"Il Partito Democratico pur tra grandi difficoltà, resiste. Ma in Sicilia siamo oltre il baratro. Molti nostri amministratori vincono per un prestigio personale, ma è crollato il principio di rappresentanza di una comunità politica". Lo scrive, sulla sua pagina facebook il parlamentare regionale del PD Antonello Cracolici a proposito del risultato delle elezioni amministrative. "Ricostruire sarà faticoso - aggiunge - ma anche con questi risultati abbiamo il dovere di provarci. Però dobbiamo avere ben chiaro un concetto: o si cambia, o si muore". "E' necessario guardare avanti - prosegue Cracolici - parlare a nuove fasce di elettori che hanno nuove speranze e nuovi timori: non possiamo ricercare nel passato le ragioni per dare un futuro ai nostri valori. Servirà molto coraggio per ridare senso all'impegno ed alla passione civile". "Pur in un momento difficile - conclude il parlamentare PD - non posso che congratularmi con quanti hanno speso ogni energia per resistere in questo passaggio, con quanti malgrado tutto hanno vinto: in particolare nel Palermitano sono stati in tanti, e ci hanno dato la consapevolezza che possiamo farcela". (ANSA).