Abbiamo trascorso ore a verificare continuamente i numeri che arrivavano dalle sezioni e alla fine il risultato è stato definitivo". Un solo voto di scarto, però, lascia spazio al ricorso di Morfino: "So già che ci saranno diverse schede contestate da parte sua, ma lo stesso faremo noi - spiega -. E' stato un sostanziale pareggio ed è normale che possa arrivare il ricorso, ma non mi preoccupa più di tanto. Ci siamo comunque sentiti con una telefonata di cortesia, mi ha fatto gli auguri. Credo che questo risultato debba fare riflettere tutti e aprire alla collaborazione per una buona gestione amministrativa della città".