un passato nel Pci, poi nel Pds-Ds e ora nel Pd, eletto col 58,01%. Nella stessa Provincia copione simile a Casteldaccia: qui Giovanni Di Giacinto, già deputato regionale, vince col 37,4% e torna dopo essere stato sindaco dal 2008 al 2013.

A Priolo Gargallo, nel Siracusano, riecco dopo 34 anni l'ex deputato nazionale e regionale Pippo Gianni, già sindaco dal 1984 al 1991, Pippo Gianni: è stato eletto con il 43,57% dei consensi.

Altro ritorno a Taormina: Mario Bolognari vestirà la fascia tricolore lasciata 16 anni fa grazie al 43,54% dei consensi. Bolognari fu sindaco della cittadina turistica dal dicembre del 1993 al maggio del 2002. Riprende la "sua" poltrona anche Bruno Mancuso, eletto a Sant'Agata di Militello (Me): l'ex senatore ha vinto con il 65,94%. Mancuso guidò il comune nel 2004 con una coalizione di centrosinistra e poi fu riconfermato nel 2008. Fu eletto al Senato col Pdl, un anno fa ha aderito a FdI.

