E vince grazie al quorum anche il candidato unico di Catenanuova (Enna), Carmelo Giancarlo Scravaglieri. Candidato unico a Vita anche Giuseppe Riserbato: è lui il sindaco.

Ecco i sindaci eletti in Sicilia.Nel Messinese, Carmelo Concetto Orlando è il sindaco di Roccafiorita: ha ottenuto il 75,18 per cento (pari a 103 voti), battendo così Emilia Mazzullo: 24,82 per cento (34 voti). Nella stessa provincia, A Reitano, il sindaco è Salvatore Villardita: battuto Pietro Puleo. A Floresta vince per appena cinque voti Antonino Cappadonna, mentre a Fondachelli Fantina vince Marco Antonino Pettinato; a Gualtieri Sicaminò il sindaco è Santina Nicoletta Bitto. A Tripi il sindaco è Michele Lemmo, a Castel di Lucio è Pippo Nobile, a Monforte San Giorgio vince Giuseppe Cannistrà, a Montagnareale Rosario Sidoti,In Provincia di Siracusa, eletto il sindaco di Buscemi: è Rossella La Pira. Nel Palermitano, Giuseppe Scrivano è il sindaco di Alimena, mentre Antonio Miceli stravince a Vicari.Non avevano avversari, e così sono diventati sindaci non appena è scattato il quorum della maggioranza dei voti validi. E così, Giuseppe Solazzo (268 voti) è il sindaco di Sclafani Bagni e Giuseppe Muffoletto di Gratteri grazie al 71,14 per cento di votanti nel primo caso e al 60,2 per cento nel secondo sono stati eletti sindaci delle rispettive cittadine. Stesso destino per Giuliana, dove si è recato alle urne il 67,26 per cento dei cittadini che verranno rappresentati dal nuovo sindaco Francesco Scarpinato.