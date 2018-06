Il dato del candidato del centrodestra Bramanti è al momneto nettamente inferiore alla somma delle dieci liste che lo sostengono.L'affluenza al voto definitiva è del 64,98 per cento. In calo rispetto alle precedenti amministrative, quando si fermò oltre il 70 per cento (70,22).La diretta di LiveSicilia con tutti i risultati delle Amministrative a Messina.A Messina è sfida a sette: ci riprova l'uscente Renato Accorinti, il sindaco pacifista appoggiato da tre liste civiche di sinistra. Diviso il centrodestra: Dino Bramanti è appoggiato da ben dieci liste tra cui Forza Irtalia, Noi Con Salvini e Fratelli d'Italia, dal movimento di Nello Musumeci e da altre civiche. Ma dal centrodestra vengono altri candidati: l'ex capogruppo di Fi in consiglio comunale Pippo Trischitta, che si presenta con due liste, e l'ex presidente del consiglio comunale Emilia Barrile, anche lei proveniente da Forza Italia. Pesca nel centrodestra anche Cateno De Luca, deputato regionale Udc, sostenuto da sei liste civiche. Il Pd schiera invece, insieme con centristi e Articolo 1, il giurista Antonio Saitta, accompagnato da sei liste. I grillini puntano sull'ex capo del genio civile Gaetano Sciacca.