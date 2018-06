Sette sfidanti in corsa a Siracusa. Spaccato il centrodestra: la Lega, infatti, corre da sola con Francesco Midolo. Poi c'è l'ex assessore regionale Fabio Granata, esponente del movimento di Musumeci DiventeràBellissima. Il resto del centrodestra sostiene l'ex assessore regionale (di Crocetta) Ezechia Paolo Reale. Nel centrosinistra in corsa Fabio Moschella, Giovanni Randazzo e l'attuale vice sindaco Francesco Italia, tutti con alle spalle liste civiche. L'imprenditrice Silvia Russoniello è la candidata del M5s.

In netto calo i dati sull'affluenza a Siracusa: appena il 55,27 per cento, oltre dieci punti in meno rispetto alle precedenti amministrative quando il dato definitivo fu del 66,20 per cento.La diretta di LiveSicilia con tutti i risultati delle Amministrative a Siracusa.