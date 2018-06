TRAPANI - 01.30 Secondo dati in possesso ai cronisti di Rai News 24, Giacomo Tranchida, avrebbe un consenso superiore al 40 per cento e potrebbe quindi centrare l'elezione al primo turno. Alle sue spalle Vito Galluffo del centrodestra (senza la Lega). Terzo il candidato grillino Giuseppe Mazzonello.

00.45 Trapani è uno dei pochi comuni di Sicilia in cui si registra una crescita dell'affluenza rispetto alle ultime elezioni amministrative: 59,16 contro il 58,94 per cento. Trapani è uno dei pochi comuni di Sicilia in cui si registra una crescita dell'affluenza rispetto alle ultime elezioni amministrative: 59,16 contro il 58,94 per cento.

LA DIRETTA

La diretta di LiveSicilia con tutti i risultati delle Amministrative a Trapani.

quando al ballottaggio non si raggiunse il quorum dei votanti necessario per eleggere sindaco l'unico candidato che era rimasto in corsa dopo il ritiro del suo avversario (Girolamo Fazio), travolto da un'inchiesta di corruzione nel pieno della campagna elettorale. Qui sono cinque i candidati a sindaco. Giacomo Tranchida è il candidato del centrosinistra, nelle liste che lo appoggiano (il Pd non presenta il simbolo) ci sono candidati di centrodestra e di "DiventeràBellissima". Corrono divisi Forza Italia e Lega: gli azzurri sostengono Vito Galluffo, i leghisti Bartolo Giglio. Gli altri due candidati sono Giuseppe Mazzonello per il Movimento 5Stelle e Peppe Bologna con una lista civica