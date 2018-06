nella coalizione, ridimensionando e di parecchio le velleità degli alleati. Gianfranco Miccichè, che notoriamente non è uno che la tocca piano, non ha perso tempo per raccontarla così. "Gli iettatori erano già pronti a scommettere che la barca sarebbe affondata e invece si ritrovano davanti l'Amerigo Vespucci – ha detto il leader berlusconiano -.e grazie ai suoi numeri consegna le chiavi di alcuni dei municipi siciliani più importanti al centrodestra". E fin qui, poco da dire. Ma ecco la seconda parte del commento. Che punta gli alleati e si inquadra nella cornice di tensioni interne alla coalizione che si è già vista all'Ars in questi mesi:- continua Miccichè - avremmo ottenuto anche qualcosa in più. Indicativo, infine, il dato complessivo dei partiti dell'alleanza di Governo nazionale: un misero 10 per cento. La sola Lega il 2 per cento".. Anche dopo l'onda gialla di marzo, anche dopo gli exploit di Salvini. Se mai ci fossero stati piani di nuove geometrie e di composizioni e scomposizioni, quei piani andranno rivisti. Forza Italia è andata forte nelle grandi città. La lista berlusconiana si è attestata a doppia cifra a Catania, dove un candidato forte comeha stravinto la partita. E alla lista forzista si aggiungono quelle d'area legate al candidato sindaco, notevole il risultato degli eredi di Lombardo. Nell'insieme un bottino di voti molto più consistente delle liste di destra-destra, Noi con Salvini e Fratelli d'Italia, che messi insieme non raggiungono l'otto per cento.. Ancora più netta la valanga forzista a Messina. Lì la lista berlusconiana ha superato di poco il 5, ma le tre civiche allestite dai big locali del partito (due dalla famiglia Genovese), pesano per altri 15 punti. Sullo Stretto i sovranisti non decollano: i leghisti si fermano al 2,6, FdI poco sopra il 3. E la lista di DiventeràBellissima rischia di restare fuori dal consiglio anche se per una manciata di voti. E anche nella terza città più grande in cui si votava, Siracusa, l'area sovranista ha raccolto meno di quella più moderata. Lì Diventerà Bellissima correva con Fabio Granata, e a conti fatti, i voti del movimento di Musumeci sono praticamente quelli mancati al candidato del centrodestra Ezechia Paolo Reale per vincere a primo turno. E nella sua a Musumeci, Miccichè sembra parlare soprattutto di questo caso.