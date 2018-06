Gli altri cinque coinvolti nel blitz contro la famiglia mafiosa di Monreale si trovavano già in carcere. I carabinieri del comando provinciale di Palermo e del Gruppo di Monreale hanno monitorato quello che definiscono “il reclutamento” di Sciortino, proposto da Salvatore Lupo e avallato da Mimmo Spina, considerato il braccio destro del capomafia di San Giuseppe Jato Gregorio Agrigento.che registrarono la conversazione con Alberto Bruscia e Salvatore Billetta, anche loro già indagati. “Mimmo ha detto mettete pure a Totò a fianco... se noi altri dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere uniti”. In un altro passaggio Lupo era ancora più esplicito: “Lui è Nino Sciortino, quel cristiano perché non lo conosci chi è?... io tempo fa, io gli bo detto 'ma c'è quel picciotto che è pure un canuzzo buono' parlando per lui. Eh, dice 'mettitelo pure a lato' Che è già è un cristiano grande. Hai capito?'”.Lupo andò a trovare Antonino Alamia, considerato il cassiere del mandamento, nella sua barberia a San Giuseppe Jato, per concordare la nomina. Sarà lo stesso Lupo a confidare a un amico che “già abbiamo fatto un gruppo Totò Billetta, io, mio cognato Alberto, Nino Sciortino lo conosci?”.