Vella a Poggioreale. Grande affermazione per Giuseppe Lombardino a Santa Ninfa.

E vince grazie al quorum anche il candidato unico di Catenanuova (Enna), Carmelo Giancarlo Scravaglieri. Candidato unico a Vita anche Giuseppe Riserbato: è lui il sindaco.

, Carmelo Concetto Orlando è il sindaco di: ha ottenuto il 75,18 per cento (pari a 103 voti), battendo così Emilia Mazzullo: 24,82 per cento (34 voti). Nella stessa provincia, a, il sindaco è Salvatore Villardita: battuto Pietro Puleo. Avince per appena cinque voti Antonino Cappadonna, mentre per soli tre voti di differenza Salvatore Vissalli è il sindaco di. Avince Marco Antonino Pettinato; ail sindaco è Santina Nicoletta Bitto. Ail sindaco è Michele Lemmo, aè Pippo Nobile, avince Giuseppe Cannistrà, aRosario Sidoti, aGianfranco Moschella. Advince Natale Rao, aMarco Antonino Saetti, aSalvatore Riotta, ail sindaco è Rosario Leonardo D'Amore. Avince Carmelo Blancato, aMario La Malfa, avince Salvatore Sidoti Pinto, aValentina Costantino, ail sindaco è Giuseppe Patorniti, aMatteo Sciotto, aDomenico Munafò, aLuigi Miceli.In provincia di, eletto il sindaco di: è Rossella La Pira, mentre aè eletto Alessandro Caiazzo.Nel, Giuseppe Scrivano è il sindaco di, mentre Antonio Miceli stravince a. Avince Fortunato Basile, aè sindaco Luciano Marino.Nel, ail sindaco eletto è Renzo Bufalino, ainvece eletto Giuseppe Grizzanti, aGianfilippo Maria Banchieri.In provincia dieletto il sindaco di: è Alfonso Provvidenza. Avince Salvatore Dazzo, aLeonardo Ciaccio.In provincia di Trapani, acon il 56,27 per cento il sindaco eletto è Roberto Maiorana. Con un solo voto di scarto, Giuseppe Bica diventa sindaco di, battendo Giuseppe Morfino. Giuseppe Scarcella è il sindaco di, dopo un testa a testa con Filiberto Reina. Ail sindaco eletto è Nicolò Catania. Girolamo Cangelosi diventa sindaco, battendoNon avevano avversari, e così sono diventati sindaci non appena è scattato il quorum della maggioranza dei voti validi. E così, Giuseppe Solazzo (268 voti) è il sindaco die Giuseppe Muffoletto digrazie al 71,14 per cento di votanti nel primo caso e al 60,2 per cento nel secondo sono stati eletti sindaci delle rispettive cittadine. Stesso destino per, dove si è recato alle urne il 67,26 per cento dei cittadini che verranno rappresentati dal nuovo sindaco Francesco Scarpinato.Niente da fare per il candidato unico Giovanna Bubello ad(Agrigento): niente quorum e tutto da rifare.