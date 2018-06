onferme, sonore bocciature e sorprese dell’ultima ora che ridisegnano la geografia politica di centri grandi e piccoli che gravitano attorno al capoluogo siciliano.

ma lo spoglio nei 26 Comuni del Palermitano inizia a regalare cPartiamo dai Comuni in cui c’era un solo concorrente e in cui la sfida era quindi solo col quorum: tutti e tre centrano il risultato. AGiuseppe Solazzo ha ricevuto 268 voti, aGiuseppe Muffoletto 516 e aFrancesco Scarpinato 1.170. Avince l'ex presidente della Provincia Pietro Puccio col 58% dei voti,invece elegge Giuseppe Scrivano che col 60,7% batte Antonio Salvatore Scelfo;festeggia Fortunato Basile che col 60% delle preferenze ha avuto la meglio su Santo Ciccarelli e Salvatore Oddo.Record per, dove Antonio Miceli prende il 94,2% per un totale di 1.478 preferenze; solo 90 i voti per Giuseppe Bongiorno. Ala fascia tricolore va a Giuseppe Oddo (59% dei voti), aper 50 voti Vito Sinatra batte Vitale Gattuso, aaffermazione di Giuseppe Virgilio Cangialosi col 52,5% delle preferenze. Salvatore Geraci è il primo cittadino di(41,6%), Luigi Iuppa quello di(56,7%), Luciano Marino quello di(65%). L’ex deputato Pd Franco Ribaudo ha avuto la meglio a(56,6%), Antonio Messi col 55% a. ARosamaria Giordano strappa la vittoria per 47 preferenze (51%), aRoberto Baragona si impone col 63%.incorona Salvatore Gambino col 40%,l’uscente Antonio Rini (56%), aSalvo Militello trionfa col 68,5%, aesulta Leonardo Spera (58%). Michela Taravella vince acol 41,2%, appena 57 voti in più dell'ex deputato Peppuccio Di Maggio, aGiovanni Battista Meli supera di appena tre preferenze Michele Iannello.Alleancora in bilico il Comune più grande al voto, ossia, in cui è probabile il ballottaggio: con 14 sezioni scrutinate su 30, è attualmente in testa il candidato del centrodestra Maurizio De Luca col 24% che potrebbe così sfidare, il 24 giugno, l’ex deputato Pietro Rao, vicono alla Lega. Maria Grazia Motisi si attesta al 17%, il grillino Gaetano Costanzo al 16,8%, Mauro Nicolosi al 14%. Le acque però restano agitate, con gli attivisti M5s che sarebbero pronti a denunciare irregolarità nel voto.Non sono ancora disponibili i dati diE' Geraci Siculo il comune della provincia di Palermo che ha fatto registrare la più alta partecipazione al voto tra le 26 città chiamate alle urne per il rinnovo dei sindaci. Con il 79,21 per cento degli aventi diritto che hanno espresso il proprio voto il comune madonita precede sul podio della classifica dell'affluenza Cerda con il 77,26 per cento di votanti e Castronovo di Sicilia 75,15 per cento. Roccapalumba con il 51,58 per cento è la città della provincia palermitana con l'affluenza più bassa. Il dato aggregato dell'affluenza dei ventisei comuni palermitani chiamati alle urne fa segnare una percentuale complessiva del 59,79 per cento.