AGRIGENTO



Alessandria Della Rocca : Giovanna Bubello (col quorum)

Burgio : Francesco Matinella

Calamonaci : Pellegrino Spinelli

Castrofilippo : Antonio Francesco Badalamenti

Cianciana : Francesco Martorana

Grotte : Alfonso Provvidenza

Joppolo Giancaxio : Angelo Giuseppe Portella

Licata : Pino Galanti

Lucca Sicula : Salvatore Dazzo

Menfi : Marilena Mauceri

Ravanusa : Carmelo D'Angelo

Sambuca di Sicilia : Leonardo Ciaccio

San Giovanni Gemini : Carmelo Panepinto

Sant'Angelo Muxaro : Angelo Tirrito

Santo Stefano Quisquina: Francesco Cacciatore



CALTANISSETTA





Delia : Gianfilippo Banchieri

Milena : Claudio Cipolla

Montedoro : Renzo Bufalino

Riesi : Salvatore Chiantia

Sutera: Giuseppe Grizzanti

ENNA





Assoro : Antonio Licciardo

Catenanuova : Carmelo Giancarlo Scravaglieri (col quorum)

Cerami : Silvestro Chiovetta

Gagliano Castelferrato : Salvatore Zappulla

Leonforte : Carmelo Barbera

Piazza Armerina :

Troina: Fabio Venezia



MESSINA



Alì : Natale Rao

Alì Terme : Carlo Giaquinta

Capizzi : Leonardo Giuseppe Principato Trosso

Casalvecchio Siculo : Marco Antonino Saetti

Castel di Lucio : Pippo Nobile

Castell'Umberto : Vincenzo Biagio Leonetto Civa

Floresta : Antonio Cappadonna

Fondachelli Fantina : Marco Antonino Pettinato

Frazzanò : Gino Di Pane

Furci Siculo : Giuseppe Matteo Francilia

Gualtieri Sicaminò : Santina Nicoletta Bitto

Militello Rosmarin o: Salvatore Riotta

Mojo Alcantara : Bruno Pennisi

Monforte San Giorgi o: Giuseppe Cannistrà

Mongiuffi Meli a: Rosario leonardo D'Amore

Montaganareale : Rosario Sidoti

Motta Camastra : Carmelo Blancato

Pace del Mela : Mario La Malfa

Reitano : Salvatore Villardita

Roccafiorita : Carmelo Concetto Orlando

Roccalumera : Gaetano Argiroffi

Roccavaldina : Salvatore Vissalli

San Filippo del Mela : Gianni Pino

San Fratello : Salvatore Sidoti Pinto

San Teodoro : Valentina Costantino

Sant'Agata di Militello : Bruno Mancuso

Santa Domenica Vittoria : Giuseppe Patorniti

Santa Lucia del Mela : Matteo Sciotto

Scaletta Zanclea : Gianfranco Moschella

Taormina : Mario Bolognari

Terme Vigliatore : Domenico Munafò

Tripi : Michele Lemmo

Tusa : Luigi Miceli

Ucria : Vincenzo Crisà

Valdina: Antonino Di Stefano



PALERMO



Alimena : Giuseppe Scrivano

Baucina : Salvatore Fortunato

Campofelice di Roccella :

Campofiorito : Giuseppe Oddo

Capaci : Pietro Puccio

Casteldaccia :

Castronovo di Sicilia : Vito Sinatra

Cefalà Diana : Giuseppe Virgilio Cangialosi

Cerda : Salvatore Geraci

Collesano : Giovanni Battista Meli

Contessa Entellina : Leonardo Spera

Geraci Siculo : Luigi Iuppa

Giuliana : Francesco Scarpinato (col quorum)

Gratteri : Giuseppe Muffoletto (col quorum)

Lercara Friddi : Luciano Marino

Marineo : Ribaudo Francesco

Montemaggiore Belsito : Antonio Mesi

Partinico :

Roccapalumba : Rosamaria Giordano

Sciara : Roberto Baragona

Sclafani Bagni : Giuseppe Solazzo (col quorum)

Torretta : Salvatore Gambino

Ustica : Salvatore Militello

Ventimiglia di Sicilia : Antonio Rini

Vicari : Antonio Miceli

Villafrati: Francesco Agnello



RAGUSA



Acate : Giovanni Di Natale

Comiso : Filippo Spataro

Modica: Ignazio Abbate



SIRACUSA



Buccheri : Alessandro Caiazzo

Buscemi : Rossella La Pira

Carlentini : Giuseppe Stefio

Francofonte : Daniele Nunzio Lentini

Palazzolo Acreide : Salvatore Gallo

Portopalo di Capo Passero : Gaetano Montoneri

Priolo Gargallo : Pippo Gianni

Rosolini: Giuseppe Incatasciato



TRAPANI



Buseto Palizzolo : Roberto Maiorana

Castellammare del Golfo : Nicola Rizzo

Custonaci : Giuseppe Bica

Favignana : Giuseppe Pagoto

Paceco : Giuseppe Scarcella

Pantelleria : Vincenzo Vittorio Campo

Partanna : Nicolò Catania

Poggioreale : Girolamo Cangelosi

San Vito Lo Capo : Giuseppe Peraino

Santa Ninfa : Giuseppe Lombardino

Valderice : Francesco Stabile

Vita: Giuseppe Riserbato (col quorum)



Sindaci grazie al quorum

E vince grazie al quorum anche il candidato unico di Catenanuova (Enna), Carmelo Giancarlo Scravaglieri. Candidato unico a Vita anche Giuseppe Riserbato: è lui il sindaco.

Ecco i sindaci eletti in Sicilia.Non avevano avversari, e così sono diventati sindaci non appena è scattato il quorum della maggioranza dei voti validi. E così, Giuseppe Solazzo (268 voti) è il sindaco die Giuseppe Muffoletto digrazie al 71,14 per cento di votanti nel primo caso e al 60,2 per cento nel secondo sono stati eletti sindaci delle rispettive cittadine. Stesso destino per, dove si è recato alle urne il 67,26 per cento dei cittadini che verranno rappresentati dal nuovo sindaco Francesco Scarpinato.Niente da fare per il candidato unico Giovanna Bubello ad(Agrigento): niente quorum e tutto da rifare.